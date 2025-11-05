20:00  05 листопада
Анджеліна Джолі в Херсоні: акторка не визволяла охоронця, а попросилась у вбиральню в ТЦК - ЗМІ
15:38  05 листопада
За скандального ексвійськкома з Одещини внесли понад 100 мільйонів застави
13:13  05 листопада
Завтра в Україні без опадів та до +16
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2025, 21:19

Укрзалізниця тимчасово обмежила рух поїздів на Донеччині

05 листопада 2025, 21:19
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За клопотанням Донецької обласної військової адміністрації Укрзалізниця тимчасово обмежує рух поїздів у Краматорського напрямку

Про це український перевізник повідомив у Телеграмі, передає RegioNews.

Як зазначається, рішення продиктоване безпековими чинниками, тож пасажири всіх 5 поїздів далекого сполучення Краматорського напрямку отримують деталізовані сповіщення щодо кінцевої станції в застосунку безпосередньо в день відправки.

"Донецька ОВА наразі організовує автобусні шатли між Краматорськом-Слов'янськом та тимчасовою кінцевою станцією. Наші провідники та працівники вокзалів допомагають пасажирам зорієнтуватися на місці й супроводжують під час пересадки", – йдеться у повідомленні.

Тимчасове обмеження стосується також і приміського руху в Донецькій області, зокрема сполучень Бантишеве – Краматорськ та Словʼянськ – Райгородок.

Нагадаємо, на початку листопада вся Донецька область залишилась без світла через удари росіян по електромережі. Спеціалісти оперативно ліквідували наслідки аварії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Укрзализныця Донецька область транспорт економіка поїзд
Стало відомо, скільки людей досі залишаються у Костянтинівці на Донеччині
05 листопада 2025, 17:55
У Краматорську росіяни обстріляли рятувальну частину
05 листопада 2025, 14:35
На Донеччині через російські обстріли загинули дві людини, ще двоє – поранені
04 листопада 2025, 08:23
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Патріарх Філарет зустрівся із митрополитом Епіфанієм та відзначили важливість української мови
05 листопада 2025, 22:09
Стало відомо, скільки дітей залишаються у зоні примусової евакуації на Донеччині
05 листопада 2025, 21:59
Я хочу помилятися в своїх прогнозах, проте вважаю, що війна тільки почалася
05 листопада 2025, 21:46
Відключення світла 6 листопада: в Укренерго назвали графіки
05 листопада 2025, 21:25
Росіяни атакували дронами місто на Харківщині, постраждали четверо людей
05 листопада 2025, 21:09
У Покровську перебуває понад тисяча цивільних, але їхня евакуація неможлива
05 листопада 2025, 20:59
Внаслідок удару по полігону на Дніпропетровщині загинуло і зникли безвісти понад 10 людей, десятки отримали поранення
05 листопада 2025, 20:52
Анджеліна Джолі в Херсоні: акторка не визволяла охоронця, а попросилась у вбиральню в ТЦК - ЗМІ
05 листопада 2025, 20:00
Дитині з Івано-Франківська зробили надскладну операцію, яку визнали найкращою у світі
05 листопада 2025, 19:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »