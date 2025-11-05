Укрзалізниця тимчасово обмежила рух поїздів на Донеччині
За клопотанням Донецької обласної військової адміністрації Укрзалізниця тимчасово обмежує рух поїздів у Краматорського напрямку
Про це український перевізник повідомив у Телеграмі, передає RegioNews.
Як зазначається, рішення продиктоване безпековими чинниками, тож пасажири всіх 5 поїздів далекого сполучення Краматорського напрямку отримують деталізовані сповіщення щодо кінцевої станції в застосунку безпосередньо в день відправки.
"Донецька ОВА наразі організовує автобусні шатли між Краматорськом-Слов'янськом та тимчасовою кінцевою станцією. Наші провідники та працівники вокзалів допомагають пасажирам зорієнтуватися на місці й супроводжують під час пересадки", – йдеться у повідомленні.
Тимчасове обмеження стосується також і приміського руху в Донецькій області, зокрема сполучень Бантишеве – Краматорськ та Словʼянськ – Райгородок.
Нагадаємо, на початку листопада вся Донецька область залишилась без світла через удари росіян по електромережі. Спеціалісти оперативно ліквідували наслідки аварії.