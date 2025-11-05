У Покровську перебуває понад тисяча цивільних, але їхня евакуація неможлива

фото: Костянтин Ліберов

У місті Покровськ Донецької області наразі ще залишаються 1200 цивільних людей, однак їхня евакуація практично неможлива через складну безпекову ситуацію

Про це на онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає RegeioNews із посиланням на Укрінформ.

"За даними, які надають місцеві органи влади, зараз у Покровській громаді 1800 осіб, а у самому місті Покровськ – 1200 цивільних", – сказав він.

Петлін додав, що евакуація людей з громади через тяжку безпекову ситуацію практично неможлива, і у Покровську "ситуація набагато гірша, ніж у Костянтинівці".

