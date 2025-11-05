20:00  05 листопада
Анджеліна Джолі в Херсоні: акторка не визволяла охоронця, а попросилась у вбиральню в ТЦК - ЗМІ
15:38  05 листопада
За скандального ексвійськкома з Одещини внесли понад 100 мільйонів застави
13:13  05 листопада
Завтра в Україні без опадів та до +16
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2025, 20:59

У Покровську перебуває понад тисяча цивільних, але їхня евакуація неможлива

05 листопада 2025, 20:59
Читайте также на русском языке
фото: Костянтин Ліберов
Читайте также
на русском языке

У місті Покровськ Донецької області наразі ще залишаються 1200 цивільних людей, однак їхня евакуація практично неможлива через складну безпекову ситуацію

Про це на онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає RegeioNews із посиланням на Укрінформ.

"За даними, які надають місцеві органи влади, зараз у Покровській громаді 1800 осіб, а у самому місті Покровськ – 1200 цивільних", – сказав він.

Петлін додав, що евакуація людей з громади через тяжку безпекову ситуацію практично неможлива, і у Покровську "ситуація набагато гірша, ніж у Костянтинівці".

Як повідомлялось, бійці спецпризначення показали кадри боїв у Покровську. Перед цим у місті почалась спецоперація щодо деблокування українських військових.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
евакуація люди суспільство Донецька область Покровськ
Стратегічний "щит" Дніпропетровщини: ЗСУ тримають Покровсько-Мирноградську агломерацію, стримуючи ворога
05 листопада 2025, 18:22
Російські війська намагаються закріпитися в Покровську – DeepState
05 листопада 2025, 07:18
У Покровську триває спільна операція ГУР та ЗСУ: локальний контрнаступ дає результати
03 листопада 2025, 22:59
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Патріарх Філарет зустрівся із митрополитом Епіфанієм та відзначили важливість української мови
05 листопада 2025, 22:09
Стало відомо, скільки дітей залишаються у зоні примусової евакуації на Донеччині
05 листопада 2025, 21:59
Я хочу помилятися в своїх прогнозах, проте вважаю, що війна тільки почалася
05 листопада 2025, 21:46
Відключення світла 6 листопада: в Укренерго назвали графіки
05 листопада 2025, 21:25
Укрзалізниця тимчасово обмежила рух поїздів на Донеччині
05 листопада 2025, 21:19
Росіяни атакували дронами місто на Харківщині, постраждали четверо людей
05 листопада 2025, 21:09
Внаслідок удару по полігону на Дніпропетровщині загинуло і зникли безвісти понад 10 людей, десятки отримали поранення
05 листопада 2025, 20:52
Анджеліна Джолі в Херсоні: акторка не визволяла охоронця, а попросилась у вбиральню в ТЦК - ЗМІ
05 листопада 2025, 20:00
Дитині з Івано-Франківська зробили надскладну операцію, яку визнали найкращою у світі
05 листопада 2025, 19:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »