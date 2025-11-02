Прикордонники показала кадри бою на Донеччині, в якому ліквідували 13 окупантів

фото: ДПСУ

Спецпризначенці підрозділу «ДОЗОР» Державної прикордонної служби України провели рейдово-штурмові дії по позиціях противника в Донецькій області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

У результаті стрілецького бою ліквідовано 13 окупантів. Крім того, аеророзвідники за допомогою важких дронів-бомберів уразили ще 5 загарбників, а 6 осіб поранили.

У знищених окупантів виявлено російські та білоруські паспорти.

Нагадаємо, наприкінці жовтня українські прикордонники знищили 2 танки і "Град" окупантів на Донеччині. Це сталося поблизу Костянтинівки.