Українські військові знищили російський прапор, який окупанти повісили при в′їзді до Покровська
Російські окупанти вивісили свій прапор на стелі при в′їзді до Покровська, але вже через годину після цього українській військові його знищили
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на DeepState.
Прапор РФ на стелі "Покровськ" була виявлено приблизно о 9.40 і вже о 10.40 було знищено.
Водночас повідомляється, що ситуація в місті залишається складною, оскільки ворог продовжує затягувати піхоту. Станом на зараз Сили оборони докладають великих зусиль, щоб нанести ворогу максимальних втрат.
Раніше стало відомо, скільки військ РФ задіяла для оточення Покровської агломерації на Донеччині. За даними ДШВ, росіяни задіяли для цієї операції близько 11 тис. осіб.
