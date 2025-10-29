13:17  29 жовтня
29 жовтня 2025, 15:19

Українські військові знищили російський прапор, який окупанти повісили при в′їзді до Покровська

29 жовтня 2025, 15:19
фото: DeepState
Російські окупанти вивісили свій прапор на стелі при в′їзді до Покровська, але вже через годину після цього українській військові його знищили

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на DeepState.

Прапор РФ на стелі "Покровськ" була виявлено приблизно о 9.40 і вже о 10.40 було знищено.

Водночас повідомляється, що ситуація в місті залишається складною, оскільки ворог продовжує затягувати піхоту. Станом на зараз Сили оборони докладають великих зусиль, щоб нанести ворогу максимальних втрат.

Раніше стало відомо, скільки військ РФ задіяла для оточення Покровської агломерації на Донеччині. За даними ДШВ, росіяни задіяли для цієї операції близько 11 тис. осіб.

окупанти РФ війна відео Донецька область Покровськ прапор
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
