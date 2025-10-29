Стало відомо, скільки військ РФ задіяла для оточення Покровської агломерації на Донеччині

фото: hromadske.ua

З метою оточення Покровської агломерації росіяни задіяли близько 11 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву 7 корпусу ШР ДШВ у Facebook.

Як зазначається, для реалізації задуму із оточення Покровської агломерації противник задіяв близько 11 тис осіб. Ворожі групи, яким вдалося інфільтруватися у місті, мають на меті просунутися на північний захід та північ від Покровська.

"Загалом у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ ворог накопичив близько 27 тис осіб, близько 100 танків, до 260 бойових броньованих машин та до 160 гармат та мінометів", – йдеться у повідомленні.

Загалом за останні два дні у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ українські воїни ліквідували 90 окупантів , ще 42 – поранені. Крім того, українські захисники знищили 1 бронетранспортер, 3 бойові машини піхоти, 3 автомобіля, 1 мотоцикл, а також збили та посадили 158 дронів різних типів. Безпосередньо у Покровську Сили оборони знищили 18 окупантів.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав головну ціль росіян на Донеччині. На думку президента України, це Покровськ.