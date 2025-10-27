21:17  27 жовтня
Сили оборони відбили наступ росіян на Донеччині
20:07  27 жовтня
РФ атакувала важливий енергооб'єкт на Чернігівщині
16:59  27 жовтня
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
UA | RU
UA | RU
27 жовтня 2025, 21:17

Сили оборони відбили наступ росіян на Донеччині

27 жовтня 2025, 21:17
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Армія РФ здійснила чергову спробу атаки в районі Добропілля, намагаючись захопити населені пункти Шахове та Володимирівка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на корпус НГУ "Азов".

Як зазначається, ворог атакував позиції наших військових 29 одиницями броньованої техніки. Особливістю атаки стало збільшення кількості танків.

Окупанти намагалися ускладнити дії Сил оборони України, висуваючи техніку невеликими групами – по 4-5 одиниць – різними маршрутами та у різний час.

"Завдяки завчасному інженерному обладнанню позицій, ефективному мінуванню та злагодженим діям підрозділів Сил оборони України – передусім артилерійських розрахунків бригад Збройних Сил і Національної гвардії України, а також екіпажів Сил безпілотних систем – атаку противника, яка тривала понад шість годин, було відбито. У результаті ворог втратив 15 одиниць техніки", – йдеться у повідомленні.

Раніше Президент України Володимир Зеленський назвав головну ціль росіян на Донеччині. На його думку, це місто Покровськ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна Донецька область втрати росіян Азов Сили оборони
На Донеччині викрили 59-річного агента, який наводив "Ланцети" на Костянтинівку
27 жовтня 2025, 13:38
Російські "елітні" підрозділи перекидають із Донеччини до Запорізької області
26 жовтня 2025, 14:32
Українські десантники звільнили ще один населений пункт на Донеччині
25 жовтня 2025, 16:19
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
В Україні різко почали змінюватися ціни на картоплю: з чим це пов'язано та які цінники в супермаркетах
27 жовтня 2025, 23:30
В Україні дорожчають овочі: що найбільше зросло в ціні за тиждень
27 жовтня 2025, 23:00
Стало відомо, які регіони залишаться без електроенергії вже завтра: інформація від Укренерго
27 жовтня 2025, 22:57
Українська зима зникає на очах: інфографіка показала, як за 22 роки зменшилася кількість снігу
27 жовтня 2025, 22:51
Банки масово блокують рахунки: юристи назвали небезпечні слова у призначенні платежу
27 жовтня 2025, 22:47
В Україні заблокували 33 TikTok-акаунти з рекламою азартних ігор
27 жовтня 2025, 22:39
Журнал Time змінив обкладинку з Трампом: що змусило
27 жовтня 2025, 22:10
У Києві 28 жовтня діятимуть погодинні відключення світла
27 жовтня 2025, 22:05
Одна із країн ЄС виділила 150 000 євро на підтримку української енергетики
27 жовтня 2025, 21:49
Українці розкритикували Радіодиктант-2025: яка причина
27 жовтня 2025, 21:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »