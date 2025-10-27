Сили оборони відбили наступ росіян на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Армія РФ здійснила чергову спробу атаки в районі Добропілля, намагаючись захопити населені пункти Шахове та Володимирівка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на корпус НГУ "Азов".

Як зазначається, ворог атакував позиції наших військових 29 одиницями броньованої техніки. Особливістю атаки стало збільшення кількості танків.

Окупанти намагалися ускладнити дії Сил оборони України, висуваючи техніку невеликими групами – по 4-5 одиниць – різними маршрутами та у різний час.

"Завдяки завчасному інженерному обладнанню позицій, ефективному мінуванню та злагодженим діям підрозділів Сил оборони України – передусім артилерійських розрахунків бригад Збройних Сил і Національної гвардії України, а також екіпажів Сил безпілотних систем – атаку противника, яка тривала понад шість годин, було відбито. У результаті ворог втратив 15 одиниць техніки", – йдеться у повідомленні.

Раніше Президент України Володимир Зеленський назвав головну ціль росіян на Донеччині. На його думку, це місто Покровськ.