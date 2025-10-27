Фото: Служба безпеки України

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, 59-річний місцевий житель, раніше безробітний, був завербований спецслужбами рф і передавав ворогу дані про розташування українських оборонців та об'єктів соціальної інфраструктури міста.

Як встановили правоохоронці, інформатор передавав координати будівель та інших цілей, які, на його думку, могли становити військову цінність. Він також "зливав" ворогу інформацію про об'єкти, що забезпечують життєдіяльність Костянтинівки під час регулярних обстрілів.

Через посилення атак російських військ фігурант виїхав до Львівської області, намагаючись уникнути відповідальності. Проте СБУ встановила його місцеперебування та затримала у орендованій квартирі. Під час обшуку вилучили смартфон з доказами незаконної співпраці з окупантами.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України – несанкціоноване поширення інформації про розташування чи переміщення ЗСУ в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, на Київщині суд ухвалив вирок ворожому агенту, який планував теракт у ТЦК та здійснював диверсії на об'єктах "Укрзалізниці". Чоловіка затримали ще у травні 2025 року під час підготовки саморобного вибухового пристрою, і відтоді тривав розгляд його справи.