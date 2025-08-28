Фото: СБУ

Правоохранители задержали российского агента. Он организовывал схроны со взрывчаткой для диверсионных групп

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Предателем оказался 68-летний житель прифронтовой деревни Приморское. Благодаря тому, что он проживал вблизи линии фронта, россияне имели возможность опрокидывать ему самодельные взрывные устройства беспилотниками прямо во двор. После получения груза агент приезжал в Запорожье, делал тайники и передавал координаты своему куратору из ФСБ.

Также известно, что мужчина собирал разведданные о расположении украинских военных и маршрутах их движения на южном направлении. Его задержали "на горячем", когда он обустраивал очередной тайник со взрывчаткой.

Завербовали мужчину из-за его знакомого из оккупированного Токмака (ранее этот знакомый уже получал подозрение заочно). Затем мужчину вывели на прямую связь с куратором российской ФСБ.

"Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – сообщили в СБУ.

Ранее сообщалось, в Кировоградской области задержали агента ФСБ, который передавал координаты для ударов по Кропивницкому. Теперь СБУ начала следствие по его сотрудничеству с российскими спецслужбами.