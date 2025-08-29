15:45  29 серпня
Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
12:50  29 серпня
Племінниця стала жертвою: на Вінниччині чоловіка засудили за сексуальне насильство
09:59  29 серпня
На Хмельниччині вантажівка протаранила поліцейські авто: постраждали п'ятеро людей
29 серпня 2025, 16:13

СБУ викрила проросійського агента, який наводив удари по шпиталях Донеччини

29 серпня 2025, 16:13
Фото: ілюстративне
За даними Служби безпеки, чоловік діяв в інтересах окупантів та коригував ракетні й артилерійські обстріли по Краматорську

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Зловмисника затримали у серпні 2024 року за місцем проживання. Під час обшуку правоохоронці вилучили його мобільний телефон, з якого надсилалися дані ворогу. Серед об'єктів, що потрапляли у поле його уваги, були шпиталі та інші лікарні, де перебували на лікуванні українські військові після боїв на лінії фронту.

Слідство встановило, що агентом виявився 48-річний безробітний, якого завербували у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте". Там він поширював проросійські настрої та вступив у контакт із представницею міністерства оборони рф, яка працює на спецслужби. За її завданням чоловік обходив місто і збирав дані про розташування військових та медичних об'єктів.

На підставі доказів, зібраних співробітниками контррозвідки та слідчими СБУ, суд визнав чоловіка винним у державній зраді, скоєній під час воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Розслідування проводили працівники СБУ у Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

Раніше повідомлялося, СБУ затримала агента ФСБ, який передавав ворогу координати військових об’єктів у п'яти областях України. Чоловік збирав інформацію про аеродроми, комплекси ППО та підприємства з виробництва безпілотників і передавав її через знайомих та позначки на картах.

