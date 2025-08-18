На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як зазначається, в одному з Telegram-каналів опубліковано відео, на якому в районі Родинського Покровського району військовослужбовець РФ з білою пов’язкою на руці відкрив прицільний вогонь по цивільній особі.

"У подальшому він підійшов до жертви, яка лежала на дорозі, та, оглянувши її, втік з місця злочину", - йдеться у повідомленні.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, на початку серпня на Донеччині військовий РФ розстріляв мирного жителя, який намагався евакуюватися. Чоловік намагався евакуюватися із селища Удачне Покровського району.