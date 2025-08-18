17:29  18 серпня
Сухо і тепло: синоптик розповіла, якою буде погода 19 серпня
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
15:40  18 серпня
78-річна жінка загинула під колесами потяга у Борисполі
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2025, 16:39

На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя

18 серпня 2025, 16:39
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Покровському напрямку військовий РФ розстріляв цивільного

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як зазначається, в одному з Telegram-каналів опубліковано відео, на якому в районі Родинського Покровського району військовослужбовець РФ з білою пов’язкою на руці відкрив прицільний вогонь по цивільній особі.

"У подальшому він підійшов до жертви, яка лежала на дорозі, та, оглянувши її, втік з місця злочину", - йдеться у повідомленні.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, на початку серпня на Донеччині військовий РФ розстріляв мирного жителя, який намагався евакуюватися. Чоловік намагався евакуюватися із селища Удачне Покровського району.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна Донецька область розстріл чоловік
Агентку ФСБ, що збирала дані для атак на Дружківку, затримала СБУ
18 серпня 2025, 14:45
За понад 1000 днів війни Росія захопила менше 1% України — DeepState
18 серпня 2025, 09:56
Всі новини »
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
Сухо і тепло: синоптик розповіла, якою буде погода 19 серпня
18 серпня 2025, 17:29
Зеленський зустрівся із Келлогом у США
18 серпня 2025, 17:16
У Кам'янському на прохання патрульних показати права водій показав статевий орган
18 серпня 2025, 17:09
Кабмін надав до розгляду у ВР законопроєкт про введення штрафів за порушення комендантської години
18 серпня 2025, 16:51
Шабунін про законопроєкт №11228-1: "Індульгенцію виписуватимуть опричники СБУ"
18 серпня 2025, 16:04
На Одещині судили чоловіка, який до смерті побив знайомого
18 серпня 2025, 15:52
78-річна жінка загинула під колесами потяга у Борисполі
18 серпня 2025, 15:40
Чотири жителі Одеси організували мережу магазинів із нелегальними тютюновими виробами
18 серпня 2025, 15:15
На Дніпропетровщині посеред дороги розвалився автомобіль
18 серпня 2025, 15:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »