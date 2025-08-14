фото: Facebook

У напівоточеному Покровську залишаються 1327 мирних жителів. Їх евакуація наразі майже неможлива

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в телеефірі, передає RegioNews .

За його словами, від окупантів місто відділяє лише один кілометр.

"У Покровську зараз залишаються 1327 людей, там обстановка найскладніша, там близько кілометра залишилося до ворога. Але наші Сили оборони роблять все можливе, щоб стримати окупанта, вони дуже потужні", – сказав Філашкін.

Він наголосив, що евакуація з міста наразі можлива лише за підтримки українських військових.

"Що стосується евакуації, то без Сил оборони вона зараз майже неможлива, оскільки ворог прострілює всі під’їзні шляхи FPV-дронами на оптоволокні… Ті, хто хоче зараз виїхати, можуть зробити це лише за підтримки Сил оборони", – додав очільник ОВА.

