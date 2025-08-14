14:14  13 серпня
В Україні з’явився новий вид комарів: їхній укус може призвести до паралічу
13:09  13 серпня
У Львові почали курсувати швейцарські трамваї
09:19  13 серпня
На Волині затримали 19-річну сутенерку
UA | RU
UA | RU
14 серпня 2025, 07:12

У Покровську залишаються понад 1300 цивільних: евакуація можлива лише за підтримки ЗСУ

14 серпня 2025, 07:12
Читайте также на русском языке
фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

У напівоточеному Покровську залишаються 1327 мирних жителів. Їх евакуація наразі майже неможлива

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в телеефірі, передає RegioNews.

За його словами, від окупантів місто відділяє лише один кілометр.

"У Покровську зараз залишаються 1327 людей, там обстановка найскладніша, там близько кілометра залишилося до ворога. Але наші Сили оборони роблять все можливе, щоб стримати окупанта, вони дуже потужні", – сказав Філашкін.

Він наголосив, що евакуація з міста наразі можлива лише за підтримки українських військових.

"Що стосується евакуації, то без Сил оборони вона зараз майже неможлива, оскільки ворог прострілює всі під’їзні шляхи FPV-дронами на оптоволокні… Ті, хто хоче зараз виїхати, можуть зробити це лише за підтримки Сил оборони", – додав очільник ОВА.

Нагадаємо, у Херсоні триває евакуація жителів мікрорайону Корабел. Загалом із мікрорайону вже евакуювали 1565 осіб, з них – 56 дітей та 152 маломобільні громадяни.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
евакуація війна обстріли Покровськ цивільні
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
Російська армія втратила в Україні ще майже 1000 військових
14 серпня 2025, 07:39
На Рівненщині брат убив брата під час сварки — справу передали до суду
14 серпня 2025, 07:35
Студентів з Криму примусово відправляють працювати до Курської області, – ЦНС
14 серпня 2025, 07:24
Дронова атака по РФ: уражено нафтопереробний завод
14 серпня 2025, 07:07
В Україні дорожчає мед: скільки доведеться платити за літр
14 серпня 2025, 03:50
Актор Назар Задніпровський розповів, у якому стані його матір
14 серпня 2025, 02:50
"З цієї хвилини не розлучались": Наталя Могилевська розповіла про знайомство з її коханим
14 серпня 2025, 02:30
У Харкові відкриють унікальну фотовиставку про появу науки
14 серпня 2025, 01:50
На кінофестивалі в Канаді буде український стенд
14 серпня 2025, 01:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
Всі блоги »