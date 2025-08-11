19:28  11 августа
Украину накроет антициклон: какой будет погода 12 августа
18:29  11 августа
Стало известно, где сейчас арестованная яхта Медведчука за 200 миллионов долларов
14:49  11 августа
Служебный пес помог задержать четырех мужчин на границе с Румынией
11 августа 2025, 21:49

Украинские военные ликвидировали российского комбрига в Донецкой области

11 августа 2025, 21:49
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Силы обороны Украины ликвидировали командира 85-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Силы обороны Украины продолжают уничтожать командные пункты оккупационных российских войск. Очередной целью стал пункт управления 85-й отдельной мотострелковой бригады с РФ на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате удара высокоточным средством поражения ликвидирован командир бригады на позывной "Днепр" и пять человек оперативного состава.

Напомним, россияне прорвали фронт в Донецкой области. Известно, что армия РФ прорвала украинскую оборону на 10 км неподалеку от Допрополья Донецкой области. Дорога Доброполье-Краматорск перерезана и находится под контролем россиян в районе населенного пункта Нововодяное.

Донецкая область потери россиян война ВСУ Силы оборони
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
07 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Сергей Фурса
