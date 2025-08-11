Украинские военные ликвидировали российского комбрига в Донецкой области
Силы обороны Украины ликвидировали командира 85-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Силы обороны Украины продолжают уничтожать командные пункты оккупационных российских войск. Очередной целью стал пункт управления 85-й отдельной мотострелковой бригады с РФ на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате удара высокоточным средством поражения ликвидирован командир бригады на позывной "Днепр" и пять человек оперативного состава.
Напомним, россияне прорвали фронт в Донецкой области. Известно, что армия РФ прорвала украинскую оборону на 10 км неподалеку от Допрополья Донецкой области. Дорога Доброполье-Краматорск перерезана и находится под контролем россиян в районе населенного пункта Нововодяное.