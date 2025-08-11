Украинские военные ликвидировали российского комбрига в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Силы обороны Украины продолжают уничтожать командные пункты оккупационных российских войск. Очередной целью стал пункт управления 85-й отдельной мотострелковой бригады с РФ на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате удара высокоточным средством поражения ликвидирован командир бригады на позывной "Днепр" и пять человек оперативного состава.

Напомним, россияне прорвали фронт в Донецкой области. Известно, что армия РФ прорвала украинскую оборону на 10 км неподалеку от Допрополья Донецкой области. Дорога Доброполье-Краматорск перерезана и находится под контролем россиян в районе населенного пункта Нововодяное.