19:28  11 серпня
Україну накриє антициклон: якою буде погода 12 серпня
18:29  11 серпня
Стало відомо, де зараз арештована яхта Медведчука за 200 мільйонів доларів
14:49  11 серпня
Службовий пес допоміг затримати чотирьох чоловіків на кордоні з Румунією
11 серпня 2025, 21:49

Українські військові ліквідували російського комбрига на Донеччині

11 серпня 2025, 21:49
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сили оборони України ліквідували командира 85-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Сили оборони України продовжують знищувати командні пункти окупаційних російських військ. Черговою ціллю став пункт управління 85-ї окремої мотострілецької бригади зс рф на тимчасово окупованій території Донецької області", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, в результаті удару високоточним засобом ураження ліквідовано командира бригади на позивний "Днєпр" та п’ять осіб оперативного складу.

Нагадаємо, росіяни прорвали фронт на Донеччині. Відомо, що армія РФ прорвала українську оборону на 10 км неподалік Допропілля на Донеччині. Дорога Добропілля-Краматорськ перерізана та перебуває під контролем росіян у районі населеного пункту Нововодяне.

