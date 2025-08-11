Росіяни прорвали фронт на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал "Шо на фронті?".

Як зазначається, траса Добропілля-Краматорськ перерізана та перебуває під контролем росіян у районі населеного пункту Нововодяне.

"Ситуація критична", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли про те, що росіяни масово перекидають техніку на Запорізький напрямок і Донецький напрямки. За інформацією директора ГО "Центр вивчення окупації" Петра Андрющенка, спостерігачі нарахували щонайменше 15 тралів з танками та 10 – з іншими видами бронетехники, понад 30 вантажівок з БК, а також паливозаправники.