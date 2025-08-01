Иллюстративное фото

В Киевской области разоблачили корректировщика. Мужчина посылал россиянам данные о разных объектах, и получал за это деньги

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Киевской области признан гражданин виновным в государственной измене. С ноября 2024 по январь 2025 он через мессенджер передавал россиянину информацию о расположении воинских частей и объектов критической инфраструктуры в Киеве. Также он передал данные об объекте в Василькове.

Мужчина ехал по адресу, который ему сказали, и снимал на камеру близлежащую территорию. За каждый объект он получал 100 долларов на банковскую карту. При этом он осознавал незаконность своих действий, потому что писал россиянину, что "рискует жизнью" и ему "нужна страховка".

На суде мужчина признал свою вину частично. Он отметил, что не знает, кто напал на Украину, но знает, что россияне нашу страну обстреливают. По его словам, из-за отсутствия работы зимой нашел чат в Telegram, где ему было предложено снимать фото и видео. Собеседник не представлялся, для чего нужные фото не говорил, а он и не интересовался.

Мужчина отметил, что он раскаивается, но оправдывается, что не осознавал, для чего "заказчикам" нужны эти фото. Отмечается, что он страдает легкой умственной отсталостью, является инвалидом второй группы с детства, у него есть остаточные изменения после излеченного туберкулеза и обнаружены антитела к ВИЧ.

Его признали ограниченно вменяемым. Ему назначен наказание в виде 15 лет лишения свободы, а также принудительные медицинские меры в виде амбулаторной психиатрической помощи.

Напомним, СБУ задержала российского агента, который по заказу россиян корректировал удары по Запорожью. По заказу россиян он собирал координаты разных объектов в городе.