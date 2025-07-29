20:44  29 июля
В Запорожье зафиксировали повышенный уровень радиации
19:59  29 июля
В Украине изменят правила медосмотра: кого будут проверять по-новому
19:11  29 июля
В Чернигове раздался мощный взрыв
UA | RU
UA | RU
29 июля 2025, 21:55

В Днепре судили украинца, подписавшего в колонии РФ контракт на военную службу

29 июля 2025, 21:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Днепре судили мужчину, воевавшего в составе российской армии. Отмечается, что контракт он подписал добровольно

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Шевченковский районный суд Днепра признал гражданина виновным в государственной измене и коллаборационизме Мужчину украинские военные взяли в плен как солдата российской армии.

Он отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима в Волгограде РФ. В марте прошлого года по собственной воле украинец подписал контракт с Минобороны РФ о военной службе. После короткой учебы весной 2024 года его отправили воевать на территорию Украины, в Донецкую область. В военной части он занимал должность стрелка и принимал участие в боевых задачах на территории Донецкой области Украины – с. Новоозерка, г. Иловайск, г. Донецк, с. Красногоровка.

Также известно, что в районе Красногоровки Покровского района в результате взрыва гранаты, сброшенной беспилотным летательным аппаратом, обвиняемый получил множественные телесные повреждения.

После лечения он снова вернулся в русскую армию. Осенью прошлого года он, казалось бы, был "командиром отделения отдельной гвардейской мотострелковой бригады", однако такой информации в военном билете нет.

13-17 января 2025 года он был в Авдеевке 19 января сам сдался в плен Вооруженным Силам Украины. На суде мужчина признал вину.

Суд назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на 13 лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили мужчину, который "сливал" россиянам локации ВСУ на Изюмском направлении. Он шпионил по региональным пунктам базирования и перемещениям Сил обороны Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд коллаборант Днепр
"Сливал" данные о ТЦК и блокпостах: в Днепре осудили предателя, работавшего на россиян
28 июля 2025, 17:26
В Одесской области будут судить военнослужащего, который наводил вражеские ракеты на полигоны
25 июля 2025, 13:59
Сливал позиции армии и продавал гранаты: пограничника из Сумщины приговорили к 5 годам
25 июля 2025, 07:31
Все новости »
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
Россияне ударили по учебному подразделению Сухопутных войск: есть погибшие и раненые
29 июля 2025, 23:25
Загрязнение ветра в Запорожье: специалисты показали результаты проверки
29 июля 2025, 22:55
В Украине заблокировали YouTube-каналы известного блоггера
29 июля 2025, 22:49
И будет свет: в Харькове представят выставку, посвященную жизни города в блекауте
29 июля 2025, 22:35
В МВД отреагировали на сообщения о повышенном уровне радиации в Запорожье
29 июля 2025, 22:29
Украине нужно 400 миллиардов гривен для финансирования сектора безопасности и обороны
29 июля 2025, 21:56
15 тысяч долларов за "путешествие": на Волыни задержали водителя, который вез мужчин в Беларусь
29 июля 2025, 21:29
У Чернышева нашли элитные поместья в Киевской области
29 июля 2025, 21:17
Третья штурмовая показала, как уничтожают окупантов дронами на Харьковском направлении
29 июля 2025, 20:53
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »