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В Днепре судили мужчину, воевавшего в составе российской армии. Отмечается, что контракт он подписал добровольно

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Шевченковский районный суд Днепра признал гражданина виновным в государственной измене и коллаборационизме Мужчину украинские военные взяли в плен как солдата российской армии.

Он отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима в Волгограде РФ. В марте прошлого года по собственной воле украинец подписал контракт с Минобороны РФ о военной службе. После короткой учебы весной 2024 года его отправили воевать на территорию Украины, в Донецкую область. В военной части он занимал должность стрелка и принимал участие в боевых задачах на территории Донецкой области Украины – с. Новоозерка, г. Иловайск, г. Донецк, с. Красногоровка.

Также известно, что в районе Красногоровки Покровского района в результате взрыва гранаты, сброшенной беспилотным летательным аппаратом, обвиняемый получил множественные телесные повреждения.

После лечения он снова вернулся в русскую армию. Осенью прошлого года он, казалось бы, был "командиром отделения отдельной гвардейской мотострелковой бригады", однако такой информации в военном билете нет.

13-17 января 2025 года он был в Авдеевке 19 января сам сдался в плен Вооруженным Силам Украины. На суде мужчина признал вину.

Суд назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на 13 лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили мужчину, который "сливал" россиянам локации ВСУ на Изюмском направлении. Он шпионил по региональным пунктам базирования и перемещениям Сил обороны Украины.