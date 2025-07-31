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31 июля 2025, 14:15

В Киевской области депутат в состоянии алкогольного опьянения сбил несовершеннолетнего

31 июля 2025, 14:15
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фото: Офис Генерального прокурора
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Арестовали депутата одного из поселковых советов Обуховского района, подозреваемого в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Авария произошла вечером 27 июля в Кагарлыке. По данным следствия, около 21:30 мужчина, управляя собственным автомобилем, нарушил правила дорожного движения и столкнулся с мотоциклом, за рулем которого находился 16-летний местный житель. Подросток получил тяжелые травмы.

На месте ДТП в Кагарлыке работали правоохранители

Экспертиза показала, что на момент аварии подозреваемый был в состоянии сильного алкогольного опьянения – в его крови обнаружили 2,702 промилле. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшего тяжкие телесные повреждения несовершеннолетнему, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Пострадал 16-летний мотоциклист

Суд принял решение взять депутата под арест сроком два месяца с возможностью внесения залога в размере 908 400 гривен.

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии и проверяют детали, которые могут иметь значение для дела.

Ранее сообщалось, в Ровно насмерть сбили женщину с собакой: водителя избрали меру пресечения.

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