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31 июля 2025, 16:57

Удар по Киеву: количество погибших увеличилось

31 июля 2025, 16:57
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Фото: ГСЧС
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В Киеве продолжают спасательные работы. К сожалению, количество жертв увеличилось

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в Киеве количество погибших возросло до 11 человек. Среди них один ребенок.

Также известно, что пострадали 93 человека. Среди раненых 11 детей. В настоящее время спасатели продолжают работать на местах ударов. Аварийно-розыскные работы продолжаются.

Напомним, ранее в BBC сообщили, что россияне в ночь на 31 июля атаковали столицу реактивными дронами типа "Шахед". Эти дроны развивают скорость более 500 км/ч и имеют дальность полета до 2500 км, что делает их практически недостижимыми для имеющихся украинских средств ПВО, включая дроны-перехватчики, вертолеты и мобильные огневые группы.

Последствия обстрелов в столице зафиксировали более чем на 27 локациях. Больше всего пострадали Святошинский, Соломенский, Шевченковский и Голосеевский районы. Сообщалось, что среди жертв был шестилетний мальчик.

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