Фото: ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в Киеве количество погибших возросло до 11 человек. Среди них один ребенок.

Также известно, что пострадали 93 человека. Среди раненых 11 детей. В настоящее время спасатели продолжают работать на местах ударов. Аварийно-розыскные работы продолжаются.

Напомним, ранее в BBC сообщили, что россияне в ночь на 31 июля атаковали столицу реактивными дронами типа "Шахед". Эти дроны развивают скорость более 500 км/ч и имеют дальность полета до 2500 км, что делает их практически недостижимыми для имеющихся украинских средств ПВО, включая дроны-перехватчики, вертолеты и мобильные огневые группы.

Последствия обстрелов в столице зафиксировали более чем на 27 локациях. Больше всего пострадали Святошинский, Соломенский, Шевченковский и Голосеевский районы. Сообщалось, что среди жертв был шестилетний мальчик.