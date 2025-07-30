Воины ГУР показали, как впервые применили FPV-дроны в открытом море возле Крыма

скриншот с видео

Во время рейда у побережья Крыма бойцы подразделения "Raven Group" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины впервые применили FPV-дроны с лодок в открытом море

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

В ведомстве отметили, что 11 сентября 2024 года благодаря FPV-дронам из лодок разведчики смогли подавить огневые средства РФ на газодобывающей платформе "Петр Годованец" в Черном Море.

"На видео — эксклюзивные кадры боевой работы разведчиков. Оккупанты понесли потери среди личного состава и техники", — говорится в сообщении.