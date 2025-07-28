Стало известно, сколько украинцев удалось спасти из российского плена

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На сегодняшний день из российского плена удалось освободить 5 857 украинцев. Еще 555 человек были возвращены вне обмена

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи с участниками и координаторами процесса освобождения пленных, передает RegioNews.

"Провел встречу с почти всеми в нашей команде, кто работает для освобождения пленных и помощи им. Были представители штаба, служб, команда Офиса и наши освобожденные – военные по разным направлениям фронта, в частности из Мариуполя, азовцы, парамедикиня Тайра, Ление Умерова", — отметил Зеленский.

Во время встречи почтили память погибших в теракте в Оленовке. По словам президента, Украина не прекращает усилия для возвращения каждого из своих граждан.

В частности, в рамках обменов, состоявшихся при посредничестве Стамбула, удалось вернуть более тысячи украинских воинов. Президент поблагодарил всех, кто работает над освобождением украинцев, а также военных, пополняющих обменный фонд.

Напомним, 23 июля прошел уже 9-й обмен пленными между Украиной и РФ. Речь идет об обмене, о котором договаривались в Стамбуле. Домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые защитники.