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28 июля 2025, 12:00

За сутки ВСУ ликвидировали 1000 оккупантов, — Генштаб

28 июля 2025, 12:00
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшие сутки, 27 июля, Силы обороны Украины ликвидировали 1 000 военных РФ. Вчера украинские защитники уничтожили одну РСЗО, 235 вражеских дронов, а также десятки единиц техники и вооружения оккупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 1 050 250 военных.

Напомним, в ночь на 28 июля РФ запустила по Украине семь ракет, а также 324 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 311 вражеских целей.

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