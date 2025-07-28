За сутки ВСУ ликвидировали 1000 оккупантов, — Генштаб

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки, 27 июля, Силы обороны Украины ликвидировали 1 000 военных РФ. Вчера украинские защитники уничтожили одну РСЗО, 235 вражеских дронов, а также десятки единиц техники и вооружения оккупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 1 050 250 военных.