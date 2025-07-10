Непогода на Львовщине: ГСЧС эвакуировала людей и животных из подтопленных домов
В ночь на 10 июля во Львовской области прошли сильные дожди, из-за чего из берегов вышли реки Щирка и Зубра. В селах Скнилов, Зубра и Сокольники вода подтопила улицы, жилые дома и автомобили
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Пострадала также автомобильная дорога "Львов - Пустомыты - Меденичи", частично оказавшаяся под водой.
В селе Скнилов спасатели эвакуировали четырех человек, в том числе двоих детей, а также спасли двух собак.
Для ликвидации последствий непогоды привлечены 38 спасателей и 7 единиц техники. Воду с территории, в том числе и электроподстанции, откачивают мотопомпами.
ГСЧС призывает жителей быть осторожными и внимательно следить за сообщениями об ухудшении погодных условий.
Напомним, из-за интенсивного ливня на улице Трускавецкой во Львове подтопило автостоянку — все припаркованные там автомобили оказались под водой.
Ранее сообщалось, что во Львове есть угроза подтопления отдельных частей Франковского, Сыховского и Железнодорожного районов.