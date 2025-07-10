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10 июля 2025, 15:15

Непогода на Львовщине: ГСЧС эвакуировала людей и животных из подтопленных домов

10 июля 2025, 15:15
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фото: ГСЧС Львовщины
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В ночь на 10 июля во Львовской области прошли сильные дожди, из-за чего из берегов вышли реки Щирка и Зубра. В селах Скнилов, Зубра и Сокольники вода подтопила улицы, жилые дома и автомобили

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Пострадала также автомобильная дорога "Львов - Пустомыты - Меденичи", частично оказавшаяся под водой.

В селе Скнилов спасатели эвакуировали четырех человек, в том числе двоих детей, а также спасли двух собак.

Для ликвидации последствий непогоды привлечены 38 спасателей и 7 единиц техники. Воду с территории, в том числе и электроподстанции, откачивают мотопомпами.

ГСЧС призывает жителей быть осторожными и внимательно следить за сообщениями об ухудшении погодных условий.

Напомним, из-за интенсивного ливня на улице Трускавецкой во Львове подтопило автостоянку — все припаркованные там автомобили оказались под водой.

Ранее сообщалось, что во Львове есть угроза подтопления отдельных частей Франковского, Сыховского и Железнодорожного районов.

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