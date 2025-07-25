В результате российских обстрелов ранены 6 жителей Херсонщины
Вчера оккупанты атаковали более 30 городов и сел Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали шесть мирных жителей
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По имеющимся данным, в результате обстрелов ранения получили шесть гражданских. За прошедшие сутки оккупанты били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Захватчики повредили многоэтажку и шесть частных домов.
Напомним, вчера российские войска атаковали Сумскую область. В результате обстрела погибла женщина.
Войска РФ сбросили на Запорожскую область 10 авиабомб: пострадала женщинаВсе новости »
25 июля 2025, 07:35Россияне ударили по Сумщине: погибла женщина
24 июля 2025, 22:55Враг ударил по Днепропетровщине: тяжело ранен 17-летний парень, всего пострадали четверо
24 июля 2025, 18:58
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
Россияне накрыли Степногорск из артиллерии: тяжело ранена женщина
25 июля 2025, 08:45Сумщина под ударом: враг сбросил более 20 авиабомб, есть погибшая и раненая
25 июля 2025, 08:40На Хмельнитчине во время купания утонул 11-летний мальчик
25 июля 2025, 08:35Массированные обстрелы Донецкой области: оккупанты убили 2 и ранили 17 гражданских
25 июля 2025, 08:20Нардепы сожалеют о поддержке закона, ограничивающего НАБУ и САП
25 июля 2025, 08:15В Украине высокий риск пожаров: какие регионы в зоне опасности
25 июля 2025, 07:58Войска РФ сбросили на Запорожскую область 10 авиабомб: пострадала женщина
25 июля 2025, 07:35Сливал позиции армии и продавал гранаты: пограничника из Сумщины приговорили к 5 годам
25 июля 2025, 07:31На Житомирщине утонул мужчина
25 июля 2025, 07:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Все блоги »