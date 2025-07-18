На Донетчине подразделение "Феникс" испепелило технику и пехоту оккупантов

скриншот с видео

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Танк, пушку, грузовик, "буханку", мотоцикл — уничтожили. Там, где работает "Феникс", оккупантам всегда не поздоровится", — говорится в сообщении.

Также бойцы поразили укрытия врага и ликвидировали десять захватчиков.