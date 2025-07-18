На Донетчине подразделение "Феникс" испепелило технику и пехоту оккупантов
Бойцы подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" нанесли урон российским оккупантам в Донецкой области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Танк, пушку, грузовик, "буханку", мотоцикл — уничтожили. Там, где работает "Феникс", оккупантам всегда не поздоровится", — говорится в сообщении.
Также бойцы поразили укрытия врага и ликвидировали десять захватчиков.
Ранее пограничники "Мести" выбили оккупантов из нор и сожгли российскую технику в Донецкой области.
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