Пограничники выбили оккупантов из нор и сожгли российскую технику на Донетчине
Воины подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" продолжают утилизировать российских захватчиков в Донецкой области
Кадры уничтожения оккупантов обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Уничтожены 4 грузовика, камера наблюдения, наземный роботизированный комплекс и укрытия противника", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Донецкой области подразделение "Феникс" уничтожило российский комплекс РЭБ "Житель".
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