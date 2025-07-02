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02 июля 2025, 05:40

Пограничники выбили оккупантов из нор и сожгли российскую технику на Донетчине

02 июля 2025, 05:40
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фото: ГПСУ
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Воины подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" продолжают утилизировать российских захватчиков в Донецкой области

Кадры уничтожения оккупантов обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.

"Уничтожены 4 грузовика, камера наблюдения, наземный роботизированный комплекс и укрытия противника", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Донецкой области подразделение "Феникс" уничтожило российский комплекс РЭБ "Житель".

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РФ война пограничники оккупанты Донецкая область потери россиян подразделение Феникс бригада Месть
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