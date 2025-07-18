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18 липня 2025, 07:10

На Донеччині підрозділ "Фенікс" спопелив техніку та піхоту окупантів

18 липня 2025, 07:10
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скріншот із відео
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Бійці підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" завдали втрат російським окупантам у Донецькій області

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Танк, гармату, вантажівку, "буханку", мотоцикл — знищено. Там, де працює "Фенікс", окупантам завжди непереливки", — йдеться в повідомленні.

Також бійці підрозділу уразили укриття ворога та ліквідували 10 росіян.

Раніше прикордонники "Помсти" вибили окупантів із нір і спалили російську техніку на Донеччині.

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війна прикордонники окупанти втрати росіян Донеччина підрозділ Фенікс бригада Помста
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