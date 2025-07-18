На Донеччині підрозділ "Фенікс" спопелив техніку та піхоту окупантів
Бійці підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" завдали втрат російським окупантам у Донецькій області
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
"Танк, гармату, вантажівку, "буханку", мотоцикл — знищено. Там, де працює "Фенікс", окупантам завжди непереливки", — йдеться в повідомленні.
Також бійці підрозділу уразили укриття ворога та ліквідували 10 росіян.
Раніше прикордонники "Помсти" вибили окупантів із нір і спалили російську техніку на Донеччині.
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