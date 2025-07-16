На Курском направлении пограничники нанесли сокрушительный удар по врагу

фото: ГПСУ

На Курском направлении пограничники вместе с Силами обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Подраздел РУБпАК "Прайм" 5 пограничного отряда активно работает, чтобы максимально обезвредить противника, нанося ему серьезные потери", - говорится в сообщении.

Благодаря высокой точности и профессионализму, операторам БПЛА удалось ликвидировать еще до взлета 3 вражеских дрона, уничтожить выносную антенну управления дронами, место укрытия вражеских пилотов FPV-дронов и 6 укрытий, поразить блокпост врага, 2 блиндажа и питание РЭБ. Кроме того, враг понес потери и в живой силе.

Напомним, Силы обороны ударили по российским войскам в Курщине.