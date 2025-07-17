Воины ГУР показали, как уничтожают технику и пехоту оккупантов в Сумской области
В Сумской области спецназовцы ГУР беспощадно громят штурмовиков и технику российских захватчиков
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
Под удары разведчиков попадает пехота, транспорт, вооружение, беспилотники, пункты управления и укрытия оккупантов.
"Грохотит земля, шкварчат московские крысы - работает спецура ГУР", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее "Стальная Граница" показала, как расчеты бомберов "Вампир" охотятся на россиян в Сумской области.
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