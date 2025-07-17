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17 июля 2025, 03:05

Жирная цель: в Токмаке разведчики уничтожили российских операторов дронов

17 июля 2025, 03:05
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иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
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Утром 16 июля вблизи временно оккупированного города Токмак на Запорожье воины ГУР взорвали машину с оккупантами, специализировавшимися на использовании БпЛА "Скат 350М"

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

В результате взрыва в воздух взлетел зеленый УАЗ 452. Внутри "буханки" находились двое россиян, которые выявляли позиции Сил обороны в Запорожской области и корректировали артиллерийский огонь.

"Оба российских оператора вместе с БпЛА "Скат 350М", который они перевозили в "буханке", уничтожены", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Запорожье Силы обороны Украины устроили месячник уничтожения российских дроноводов. Комплексная операция получила название "Дроноцид".

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война оккупанты Запорожская область БПЛА потери россиян Токмак ГУР разведчики
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