Жирная цель: в Токмаке разведчики уничтожили российских операторов дронов
Утром 16 июля вблизи временно оккупированного города Токмак на Запорожье воины ГУР взорвали машину с оккупантами, специализировавшимися на использовании БпЛА "Скат 350М"
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
В результате взрыва в воздух взлетел зеленый УАЗ 452. Внутри "буханки" находились двое россиян, которые выявляли позиции Сил обороны в Запорожской области и корректировали артиллерийский огонь.
"Оба российских оператора вместе с БпЛА "Скат 350М", который они перевозили в "буханке", уничтожены", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Запорожье Силы обороны Украины устроили месячник уничтожения российских дроноводов. Комплексная операция получила название "Дроноцид".
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