фото: ГСЧС Днепропетровщины

Вечером 16 июля российские войска нанесли удар FPV-дроном по городу Никополь на Днепропетровщине. В результате атаки загорелся грузовой автомобиль

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Во время ликвидации последствий обстрела враг нанес повторный удар — еще один беспилотник атаковал спасателей, работавших на месте происшествия.

В результате трое сотрудников ГСЧС получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Также в результате обстрела пострадали двое гражданских — мужчина и женщина. Им оказана медицинская помощь.

Пожар, охвативший площадь 6 квадратных метров, удалось ликвидировать.

Напомним, в течение всего дня 16 июля российская армия обстреливала территории Никопольского района Днепропетровской области. Под огнем оказались город Никополь, а также Покровская, Красногригорьевская и Мировская общины.