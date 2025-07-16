Много пострадавших: Россия нанесла удар КАБом по "Авроре" в Доброполье
Мощный взрыв в центре Доброполья разрушил здание и привел к многочисленным пострадавшим среди мирного населения
Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.
В результате российской атаки авиационной бомбой по городу Доброполье в Донецкой области пострадало здание "Авроры". Удар был нанесен управляемой авиабомбой (КАБ), что повлекло за собой значительные разрушения. Предварительно сообщается о многочисленных ранениях среди гражданского населения. Точное количество жертв пока уточняется.
По данным очевидцев, взрыв произошел в центре города, недалеко от объекта, где могли находиться мирные жители. Спасательные работы продолжаются, под завалами могут оставаться люди.
Ранее сообщалось, оккупанты уничтожают урожай в Донецкой области: уже сгорело более 170 гектаров пшеницы.