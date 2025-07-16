Фото: ОВА

В ОВАЕ рассказали о последствиях удара по Доброполью. По словам Вадима Филашкина, россияне избивали именно туда целенаправленно

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Вадима Филашкина, в результате обстрела Доброполья погиб один человек. Еще 21 местные жители получили ранения. Также повреждены 54 торговых точки, 304 квартиры в 13 домах и 8 автомобилей.

Вадим Филашкин отметил, что россияне целенаправленно ударили по торговому центру в центре города, потому что там всегда многолюдно. На этот раз оккупанты применили 500-килограммовую авиабомбу.

"Поэтому я снова и снова призываю всех гражданских: эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины! Берегите себя и своих близких", - говорит председатель ОВА.

Напомним, ранее мощный взрыв произошел в Доброполье. По словам очевидцев, это произошло недалеко от объекта, где могли находиться мирные жители. Известно, что, в частности, пострадало здание магазина "Аврора".