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16 июля 2025, 18:58

Россия ударила по Днепропетровщине: одна погибшая, пятеро гражданских пострадали

16 июля 2025, 18:58
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Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
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Враг снова обстрелял Днепропетровщину, что повлекло за собой гибель и ранения среди мирного населения

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В течение дня, 16 июля, российская армия обстреливала территории Никопольского района Днепропетровской области. Под огнем оказались город Никополь, а также Покровская, Красногригорьевская и Мировская громады. Оккупанты били из артиллерии и применяли дроны-камикадзе.

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В результате вражеских обстрелов погибла 69-летняя женщина. Еще пятеро мирных жителей получили ранения. По данным областной военной администрации, повреждения получили два многоэтажных дома, более двух десятков частных домов, по меньшей мере 10 хозяйственных построек и одно нежилое здание. Также разрушены объекты гражданской инфраструктуры, пострадали автомобили, гараж, газопроводы и линии электропередач. В нескольких местах вспыхнули пожары.

В то же время по Великомихайловскому и Новопавловскому громадам Синельниковского района российские военные нанесли удары управляемыми авиабомбами (КАБ). Детали о последствиях этой атаки уточняются.

На местах работают спасательные службы, коммунальщики и правоохранители. Людям, чье жилье было повреждено или разрушено, оказывают необходимую помощь.

Ранее сообщалось, Кривой Рог атаковали одновременно баллистика и 28 дронов: тяжело раненный юноша.

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