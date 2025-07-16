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16 липня 2025, 20:35

Удар по Добропіллю: є загиблий, десятки поранені, під завалами можуть бути люди

16 липня 2025, 20:35
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Фото: ОВА
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У ОВА розповіли про наслідки удару по Добропіллю. За словами Вадима Філашкіна, росіяни били саме туди цілеспрямовано

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Вадима Філашкіна, внаслідок обстрілу Добропілля загинула одна людина. Ще 21 місцевих жителів отримали поранення. Також пошкоджені 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках і 8 автомобілів.

Вадим Філашкін зауважив, що росіяни цілеспрямовано вдарили по торговому центру у середмісті, бо там завжди багатолюдно. Цього разу окупанти застосували 500-кілограмову авіабомбу.

"Тому я знову і знову закликаю всіх цивільних: евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України! Бережіть себе та своїх близьких", - каже голова ОВА.

Нагадаємо, що раніше потужний вибух стався у Добропіллі. За словами очевидців, це сталось неподалік від об'єкта, де могли знаходитись мирні жителі. Відомо, що, зокрема, постраждала будівля магазину "Аврора".

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