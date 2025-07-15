За месяц из Константиновки эвакуировали около 200 человек, среди них – 13 детей
В июне из прифронтовой Константиновки в Донецкой области удалось эвакуировать 196 жителей, в том числе 13 детей, 12 человек с инвалидностью и одного тяжелобольного
Об этом сообщила пресс-служба МВД, передает RegioNews.
Город находится под постоянным огнем, а особую опасность представляют вражеские дроны, атакующие почти непрерывно. Из-за этого количество заявок на эвакуацию растет, однако сами операции по спасению становятся все сложнее.
"Каждый рейс — это тщательно спланированная операция с просчитанными маршрутами и соблюдением мер безопасности. Наше бронированное авто оборудовано средствами противодействия БПЛА, а у экипажа гладкоствольные ружья для поражения дронов", — рассказал начальник местной полиции Дмитрий Кирдяпкин.
Во время одной из недавних поездок детектор дронов зафиксировал вражеский БПЛА - эвакуационная группа оказалась под прицелом, но продолжила движение. Их ждали пятеро местных, которые не могли уехать самостоятельно.
Среди спасенных - 49-летний мужчина, чей дом был разрушен прямым попаданием. Его документы сгорели в пожаре, он успел забрать всего две сумки.
С другой точки, правоохранители забрали супругов — женщину и мужчину с инвалидностью, а также их двух кошек.
Все эвакуированы в безопасных регионах Украины, куда их доставили волонтеры. Эвакуация из Константиновки продолжается.
Напомним, по состоянию на начало июля в зоне активных боевых действий Донецкой области остаются 113 детей.
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