За месяц из Константиновки эвакуировали около 200 человек, среди них – 13 детей

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В июне из прифронтовой Константиновки в Донецкой области удалось эвакуировать 196 жителей, в том числе 13 детей, 12 человек с инвалидностью и одного тяжелобольного

Об этом сообщила пресс-служба МВД, передает RegioNews.

Город находится под постоянным огнем, а особую опасность представляют вражеские дроны, атакующие почти непрерывно. Из-за этого количество заявок на эвакуацию растет, однако сами операции по спасению становятся все сложнее.

"Каждый рейс — это тщательно спланированная операция с просчитанными маршрутами и соблюдением мер безопасности. Наше бронированное авто оборудовано средствами противодействия БПЛА, а у экипажа гладкоствольные ружья для поражения дронов", — рассказал начальник местной полиции Дмитрий Кирдяпкин.

Во время одной из недавних поездок детектор дронов зафиксировал вражеский БПЛА - эвакуационная группа оказалась под прицелом, но продолжила движение. Их ждали пятеро местных, которые не могли уехать самостоятельно.

Среди спасенных - 49-летний мужчина, чей дом был разрушен прямым попаданием. Его документы сгорели в пожаре, он успел забрать всего две сумки.

С другой точки, правоохранители забрали супругов — женщину и мужчину с инвалидностью, а также их двух кошек.

Все эвакуированы в безопасных регионах Украины, куда их доставили волонтеры. Эвакуация из Константиновки продолжается.

Напомним, по состоянию на начало июля в зоне активных боевых действий Донецкой области остаются 113 детей.

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