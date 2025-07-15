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15 липня 2025, 08:51

За місяць із Костянтинівки евакуювали майже 200 людей, серед них – 13 дітей

15 липня 2025, 08:51
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У червні з прифронтової Костянтинівки на Донеччині вдалося евакуювати 196 мешканців, зокрема 13 дітей, 12 людей з інвалідністю та одного важкохворого

Про це повідомила пресслужба МВС, передає RegioNews.

Місто перебуває під постійним вогнем, а особливу небезпеку становлять ворожі дрони, які атакують майже безперервно. Через це кількість заявок на евакуацію зростає, утім самі операції з порятунку стають все складнішими.

"Кожен рейс — це ретельно спланована операція з прорахованими маршрутами та дотриманням заходів безпеки. Наше броньоване авто обладнане засобами протидії БПЛА, а екіпаж має гладкоствольні рушниці для ураження дронів", — розповів начальник місцевої поліції Дмитро Кірдяпкін.

Під час однієї з нещодавніх поїздок детектор дронів зафіксував ворожий БПЛА — евакуаційна група опинилась під прицілом, але все одно продовжила рух. На них чекали п'ятеро місцевих, які не могли виїхати самостійно.

Серед врятованих — 49-річний чоловік, чий дім було зруйновано прямим влучанням. Його документи згоріли у пожежі, він встиг забрати лише дві сумки.

З іншої точки правоохоронці забрали подружжя — жінку та чоловіка з інвалідністю, а також їхніх двох кішок.

Усі евакуйовані вже у безпечних регіонах України, куди їх доставили волонтери. Евакуація з Костянтинівки триває.

Нагадаємо, станом на початок липня у зоні активних бойових дій на Донеччині залишаються 113 дітей.

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