Российские войска атаковали Запорожский район: раненый мужчина
Вчера российские войска нанесли 592 удара по 16 населенным пунктам Запорожской области. В результате российских атак ранен гражданский
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"48-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Запорожский район. Поступило 14 сообщений о разрушении квартир, частных домов и автомобилей", – говорится в сообщении.
Напомним, на Днепропетровщине российский КАБ уничтожил дом спасателя, который отдыхал дома. Мужчина и его жена получили ранения.
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