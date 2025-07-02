РФ накрыла Запорожскую область из авиации и РСЗО: есть разрушения и раненые

фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 376 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак пострадали четверо гражданских, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По оперативной информации, за сутки оккупанты разрушили по меньшей мере 64 частных дома, автомобили и объекты социальной инфраструктуры.

"Три мужчины и женщина пострадали в результате вражеских атак по Васильевскому и Пологовскому районам", – говорится в сообщении.