Оккупанты атаковали Одесщину: повреждена припортовая и туристическая инфраструктура
В ночь на 2 июля российские войска снова атаковали Одесскую область. Под ударом дронов-камикадзе типа "шахед" оказалась Вилковская территориальная община Измаильского района
Об этом сообщила Измаильская РГА, передает RegioNews.
Отмечается, что Силы противовоздушной обороны сработали эффективно, часть беспилотников удалось сбить. Впрочем, некоторые дроны достигли целей.
В результате атаки были повреждены объекты припортовой и туристической инфраструктуры.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, этой ночью россияне атаковали Купянский район Харьковской области, загорелись складские помещения. Один человек погиб, еще один получил ранения.
Россияне обстреляли больницу в Херсоне: пострадали 8 человекВсе новости »
02 июля 2025, 07:15Беспилотники ударили по Харьковщине: горели склады, погиб человек
02 июля 2025, 07:07В Минобороны назвали потери российской армии с начала 2025 года
02 июля 2025, 01:25
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
Силы обороны поразили российский завод, производящий зенитные ракетные комплексы
02 июля 2025, 08:00В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности
02 июля 2025, 07:59РФ накрыла Запорожскую область из авиации и РСЗО: есть разрушения и раненые
02 июля 2025, 07:40Россия вывела в Черное море один военный корабль
02 июля 2025, 07:26Россияне обстреляли больницу в Херсоне: пострадали 8 человек
02 июля 2025, 07:15Беспилотники ударили по Харьковщине: горели склады, погиб человек
02 июля 2025, 07:07Грохот на железной дороге: спецназовцы парализовали логистику оккупантов на Запорожье
02 июля 2025, 07:00В Днепре будут судить работника ТЦК, продавшего футбольной команде "защиту" от мобилизации
02 июля 2025, 06:40ВСУ вооружили новыми ударными дронами на оптоволокне
02 июля 2025, 06:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны