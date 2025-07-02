Россияне обстреляли больницу в Херсоне: пострадали 8 человек
В ночь на 2 июля российская оккупационная армия обстреляла из артиллерии одну из больниц в Херсоне. Ранения получили медицинские работники и пациенты
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
"Из-за вражеской атаки разбито здание заведения здравоохранения, пострадали пять пациентов и трое медицинских сестер", — говорится в сообщении.
По оперативным данным, 44-летнюю работницу больницы госпитализировали с взрывной травмой, контузией и обломочным ранением грудной клетки. Еще двое работников в возрасте 54 и 44 лет лечатся амбулаторно.
Сейчас в медучреждении находятся и четверо пострадавших пациентов — мужчины 58 и 60 лет, а также женщины 64 и 57 лет. У них взрывные травмы, контузии и различные обломочные ранения. Еще одной 69-летней потерпевшей оказали помощь на месте.
Напомним, ранее россияне обстреляли жилые кварталы Херсона. Захватчики повредили детский сад.