Фото: Нацполиция

В Днепре судили местного жителя, выполнявшего задачи россиян. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

На Днепропетровщине приговор суда получил диверсант, который поджигал объекты Укрзализныци и авто ВСУ. Как выяснило следствие, россияне предложили ему "легкий" заработок.

Осенью 2024 года мужчина по инструкциям "кураторов" изготовил легковоспламеняющуюся смесь и поджег два релейных шкафа на железной дороге, отвечающих за безопасное движение поездов, а также автомобиль Volkswagen с символикой ВСУ. Результаты диверсий он снимал на видео, чтобы отчитываться россиянам.

Его задержали при попытке уничтожить военный транспорт в Днепре. 32-летний мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Харькове произошел пожар в помещении районного ТЦК. Злоумышленником оказался 29-летний местный житель, которого туда вызвали для проверки документов. Он закрылся в одной из комнат и поджег ткань, после чего скрылся через окно второго этажа. Теперь ему грозит заключение.