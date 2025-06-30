За сутки на Сумщине – 3 раненых и десятки обстрелов из дронов, РСЗО и авиации
За прошедшие сутки российские войска совершили почти 80 обстрелов по 29 населенным пунктам в 15 территориальных общинах области
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате российских обстрелов территории области ранены мирные жители.
Так, в Лебединской общине из-за атаки БпЛА травмированы 2 гражданских. В Середино-Будской общине из-за удара дроном типа "FPV" травмирован человек.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском и Конотопском районах.
Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ из БПЛА и РСЗО.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Конотопской общине повреждены жилые дома, многоквартирный дом, объект гражданской инфраструктуры;
- в Лебединской общине разрушено административное помещение, повреждено 5 административных зданий, 2 учебных заведения, 7 многоквартирных домов, 12 частных домов, хозяйственное сооружение, 2 автомобиля, объект гражданской инфраструктуры.
Воздушная тревога в области длилась 13 часов 37 минут.
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 375 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак погиб человек, разрушены жилые дома.