За сутки на Сумщине – 3 раненых и десятки обстрелов из дронов, РСЗО и авиации

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За прошедшие сутки российские войска совершили почти 80 обстрелов по 29 населенным пунктам в 15 территориальных общинах области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате российских обстрелов территории области ранены мирные жители.

Так, в Лебединской общине из-за атаки БпЛА травмированы 2 гражданских. В Середино-Будской общине из-за удара дроном типа "FPV" травмирован человек.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском и Конотопском районах.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ из БПЛА и РСЗО.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Конотопской общине повреждены жилые дома, многоквартирный дом, объект гражданской инфраструктуры;

в Лебединской общине разрушено административное помещение, повреждено 5 административных зданий, 2 учебных заведения, 7 многоквартирных домов, 12 частных домов, хозяйственное сооружение, 2 автомобиля, объект гражданской инфраструктуры.

Воздушная тревога в области длилась 13 часов 37 минут.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 375 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак погиб человек, разрушены жилые дома.