Россияне сбросили авиабомбы на Славянск и Краматорск: погиб 17-летний парень, ранены 5 человек

фото: Донецкая областная прокуратура

Вечером 21 июня россияне атаковали Славянск и Краматорск. В результате вражеских ударов погиб подросток, еще пятеро мирных жителей получили ранения

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, в 21:20 оккупанты сбросили авиабомбы на частный сектор Славянска.

"В результате атаки от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, погиб 17-летний парень. Его мать 44 лет и еще двое горожан получили множественные осколочные ранения и минно-взрывные травмы", ― говорится в сообщении.

Приблизительно в 22:20 войска РФ атаковали Краматорск. Одно из средств поражения попало по многоквартирному жилому дому, часть которого обрушилась. Ранения получили двое 69 и 85-летних мужчин.

По имеющимся данным, окончательное количество пострадавших устанавливается. Под завалами еще могут находиться гражданские.

Предварительно оккупанты обстреляли города авиабомбами "ФАБ-250". Повреждены пять многоэтажных и 32 частных дома.

По фактам совершения военных преступлений правоохранители проводят досудебные расследования.