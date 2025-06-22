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22 июня 2025, 10:15

Россияне сбросили авиабомбы на Славянск и Краматорск: погиб 17-летний парень, ранены 5 человек

22 июня 2025, 10:15
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фото: Донецкая областная прокуратура
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Вечером 21 июня россияне атаковали Славянск и Краматорск. В результате вражеских ударов погиб подросток, еще пятеро мирных жителей получили ранения

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, в 21:20 оккупанты сбросили авиабомбы на частный сектор Славянска.

"В результате атаки от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, погиб 17-летний парень. Его мать 44 лет и еще двое горожан получили множественные осколочные ранения и минно-взрывные травмы", ― говорится в сообщении.

Приблизительно в 22:20 войска РФ атаковали Краматорск. Одно из средств поражения попало по многоквартирному жилому дому, часть которого обрушилась. Ранения получили двое 69 и 85-летних мужчин.

По имеющимся данным, окончательное количество пострадавших устанавливается. Под завалами еще могут находиться гражданские.

Предварительно оккупанты обстреляли города авиабомбами "ФАБ-250". Повреждены пять многоэтажных и 32 частных дома.

По фактам совершения военных преступлений правоохранители проводят досудебные расследования.

Напомним, в ночь на 21 июня армия РФ совершила очередную массированную комбинированную атаку на Украину. оккупанты применили сотни ударных дронов, а также крылатые и баллистические ракеты. Больше всего пострадал Кременчуг в Полтавской области.

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