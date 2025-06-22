Россияне сбросили авиабомбы на Славянск и Краматорск: погиб 17-летний парень, ранены 5 человек
Вечером 21 июня россияне атаковали Славянск и Краматорск. В результате вражеских ударов погиб подросток, еще пятеро мирных жителей получили ранения
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает RegioNews.
По материалам следствия, в 21:20 оккупанты сбросили авиабомбы на частный сектор Славянска.
"В результате атаки от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, погиб 17-летний парень. Его мать 44 лет и еще двое горожан получили множественные осколочные ранения и минно-взрывные травмы", ― говорится в сообщении.
Приблизительно в 22:20 войска РФ атаковали Краматорск. Одно из средств поражения попало по многоквартирному жилому дому, часть которого обрушилась. Ранения получили двое 69 и 85-летних мужчин.
По имеющимся данным, окончательное количество пострадавших устанавливается. Под завалами еще могут находиться гражданские.
Предварительно оккупанты обстреляли города авиабомбами "ФАБ-250". Повреждены пять многоэтажных и 32 частных дома.
По фактам совершения военных преступлений правоохранители проводят досудебные расследования.
Напомним, в ночь на 21 июня армия РФ совершила очередную массированную комбинированную атаку на Украину. оккупанты применили сотни ударных дронов, а также крылатые и баллистические ракеты. Больше всего пострадал Кременчуг в Полтавской области.