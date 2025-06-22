В Херсонской области из-за российских обстрелов пострадали 3 гражданских
За прошедшие сутки, 21 июня, российские войска атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали трое мирных жителей
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Россияне били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили пять многоэтажек и 11 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод и частные автомобили. Под вражеским огнем оказалась и территория национального парка.
"Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения", — говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 425 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждены жилые дома.
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