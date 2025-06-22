В Херсонской области из-за российских обстрелов пострадали 3 гражданских

фото: Нацполиция

За прошедшие сутки, 21 июня, российские войска атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали трое мирных жителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Россияне били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили пять многоэтажек и 11 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод и частные автомобили. Под вражеским огнем оказалась и территория национального парка.

"Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения", — говорится в сообщении.