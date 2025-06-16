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16 июня 2025, 10:10

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага: информация по состоянию на 16 июня

16 июня 2025, 10:10
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшие сутки, 15 июня, Силы обороны Украины уничтожили 1 200 российских захватчиков, девять крылатых ракет, два танка, семь боевых бронированных машин, одну систему ПВО, 18 артиллерийских систем, 95 БпЛА оперативно-тактического уровня и 79 единиц автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 005 060 солдат.

Напомним, за прошедшую неделю ВСУ уничтожили около 7 710 оккупантов и 2 269 единиц вооружения и военной техники российских захватчиков.

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