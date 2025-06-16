фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки, 15 июня, Силы обороны Украины уничтожили 1 200 российских захватчиков, девять крылатых ракет, два танка, семь боевых бронированных машин, одну систему ПВО, 18 артиллерийских систем, 95 БпЛА оперативно-тактического уровня и 79 единиц автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 005 060 солдат.