Россияне убили 2 и ранили 5 жителей Донецкой области
За прошедшие сутки, 12 июня, российская армия убила двух жителей Донецкой области. Также пятеро гражданских получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
По оперативным данным, вчера россияне убили людей в Ильиновке и Николайполье. Из-за вражеских обстрелов еще пять человек получили ранения в Константиновке, Ильиновке и Николайполье.
Общее число жертв РФ в Донецкой области (3 256 погибших и 7 298 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним, 12 июня россияне атаковали FPV-дронами гражданские автомобили в Краматорском районе Донецкой области. В результате вражеских ударов погибли два человека, еще четверо мирных жителей получили ранения.
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