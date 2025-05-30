Из-за вражеских обстрелов Донецкой области погиб человек, пострадали 10 мирных жителей

иллюстративное фото: Нацполиция

За прошедшие сутки, 29 мая, в результате российских обстрелов Донецкой области ранения получили 10 мирных жителей, один человек погиб

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По имеющейся информации, вчера оккупанты ранили гражданских в Константиновке, Славянске, Покровске, Северске, Ганновке и Комаре. Из-за вражеских обстрелов есть жертва в Константиновке.

По данным ОВА, общее число жертв России в Донецкой области (3 227 погибших и 7 213 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, ночью россияне нанесли массированный удар по Харьковской области, применяя ударные беспилотники и баллистические ракеты. Пострадали восемь человек, из них - два ребенка.