Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье: возник пожар
В пятницу, 30 мая, утром российская армия нанесла удар по Запорожью
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Вражеская атака вызвала пожар на одном из объектов инфраструктуры города.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Экстренные службы выехали на место, отметил чиновник.
Напомним, ночью 30 мая оккупационная армия РФ запустила по Украине 92 средства воздушного нападения – баллистические ракеты и ударные дроны. Силы ПВО обезвредили 56 вражеских целей.
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
Смертельное ДТП на Полтавщине: погибли женщина и 16-летняя девушка
30 мая 2025, 09:41Российская армия атаковала Херсон: погиб мужчина
30 мая 2025, 09:40В Донецкой области россияне ударили "Шахедом" по пятиэтажке: ранены женщина с сыном
30 мая 2025, 09:27В Харьковской области саперы разминировали более 300 гектаров территорий
30 мая 2025, 09:15Из-за вражеских обстрелов Донецкой области погиб человек, пострадали 10 мирных жителей
30 мая 2025, 08:50Ночная атака дронов на Одесщину: уничтожено отделение "Новой почты"
30 мая 2025, 08:30"Тур" в Приднестровье за $10 000: одессит организовал побег уклонистов за границу
30 мая 2025, 08:20В ГСЧС показали, как тушили пожар после ударов дронов по Харькову
30 мая 2025, 08:15Россия атаковала Украину ракетами и ударными БпЛА: ПВО приземлила более 50 дронов
30 мая 2025, 08:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Все блоги »