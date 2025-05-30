В ГСЧС показали, как тушили пожар после ударов дронов по Харькову
Спасатели потушили пожар, который произошел из-за вражеской атаки дронов по троллейбусному депо в Слободском районе Харькова
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Горело здание и троллейбус на площади 100 кв. метров. Повреждены 38 транспортных средств предприятия и рядом находятся жилые дома.
По информации ГСЧС, в результате вражеской атаки пострадали 3 женщины.
Напомним, всего было зафиксировано восемь попаданий по депо в Слободском районе. Более 30 многоквартирных домов, расположенных вблизи места обстрела, получили повреждения.
Также россияне нанесли массированный удар по Харьковской области, применяя ударные беспилотники и баллистические ракеты. Пострадали 8 человек, из них – два ребенка.
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
Смертельное ДТП на Полтавщине: погибли женщина и 16-летняя девушка
30 мая 2025, 09:41Российская армия атаковала Херсон: погиб мужчина
30 мая 2025, 09:40В Донецкой области россияне ударили "Шахедом" по пятиэтажке: ранены женщина с сыном
30 мая 2025, 09:27В Харьковской области саперы разминировали более 300 гектаров территорий
30 мая 2025, 09:15Из-за вражеских обстрелов Донецкой области погиб человек, пострадали 10 мирных жителей
30 мая 2025, 08:50Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье: возник пожар
30 мая 2025, 08:43Ночная атака дронов на Одесщину: уничтожено отделение "Новой почты"
30 мая 2025, 08:30"Тур" в Приднестровье за $10 000: одессит организовал побег уклонистов за границу
30 мая 2025, 08:20Россия атаковала Украину ракетами и ударными БпЛА: ПВО приземлила более 50 дронов
30 мая 2025, 08:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Все блоги »