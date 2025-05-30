В ГСЧС показали, как тушили пожар после ударов дронов по Харькову

фото: ГСЧС

Спасатели потушили пожар, который произошел из-за вражеской атаки дронов по троллейбусному депо в Слободском районе Харькова

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Горело здание и троллейбус на площади 100 кв. метров. Повреждены 38 транспортных средств предприятия и рядом находятся жилые дома.

По информации ГСЧС, в результате вражеской атаки пострадали 3 женщины.

Напомним, всего было зафиксировано восемь попаданий по депо в Слободском районе. Более 30 многоквартирных домов, расположенных вблизи места обстрела, получили повреждения.

Также россияне нанесли массированный удар по Харьковской области, применяя ударные беспилотники и баллистические ракеты. Пострадали 8 человек, из них – два ребенка.