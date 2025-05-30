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В ночь на 30 мая российская армия нанесла массированный удар по Харьковской области, применяя ударные беспилотники и баллистические ракеты

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В селе Василий Хутор Чугуевского района в результате попадания ракеты и беспилотников повреждены частный дом, фермы, складское здание и техника Пострадали 8 человек, из них – два ребенка.

В селе Явирское Изюмского района в результате попадания беспилотников повреждено здание фермы. Пострадавших нет.

В Изюме в результате попадания дрона произошел пожар в складском здании – обошлось без пострадавших.

Напомним, в Харькове удар вражеских дронов пришелся по троллейбусному депо, расположенному в Слободском районе. Зафиксировано восемь попаданий, в общей сложности повреждены 18 троллейбусов.